Две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone и сняли всё на видео

Злоумышленниц задержали, сделанные ими кадры стали одной из ключевых улик в деле.

В городе Бугульма в Татарстане две подруги изнасиловали 19-летнего знакомого из-за треснувшего айфона. О резонансном инциденте рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

— Потерпевший взял у подозреваемой на время мобильный телефон, а когда вернул, хозяйка устройства обнаружила, что экран треснул. В результате она потребовала у молодого человека компенсацию в размере трёх тысяч рублей, — сообщил он в эфире "Татарстан-24".

Отказ студента взбесил 22-летнюю владелицу смартфона. Девушка и её 32-летняя подруга избили и изнасиловали юношу. Происходящее злоумышленницы по очереди снимали на видео. После этого девушки потребовали у пострадавшего денег, угрожая выложить кадры в Сеть. Молодой человек сказал, что принесёт указанную сумму, а сам отправился в полицию.

Девушек задержали и приобщили к материалам дела отснятые ими же кадры, решается вопрос об их аресте. Следователи пояснили, что 19-летний студент почему-то не оказал сопротивления злоумышленницам. Им предстоит выяснить и это.

Ранее сообщалось, что жителя Башкирии заподозрили в изнасиловании 17-летней племянницы.