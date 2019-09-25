Лайф узнал подробности о приземлении Boeing с горящим шасси в Барнауле

По предварительной информации, возгорание одной из стоек шасси произошло при жёсткой посадке.

ЧП с аварийным приземлением пассажирского самолёта Boeing 767 авиакомпании "Азур эйр" в аэропорту Барнаула произошло из-за нестабильного захода борта на посадку. Самолёт удалось посадить лишь со второго раза, после чего и вспыхнула одна из стоек шасси. Об этом рассказал Лайфу собственный источник в экстренных службах региона.

— Нестабилизированный заход на посадку был. Рейс 2244 ушёл на второй круг и потом жёстко сел, после чего загорелось шасси, — отметил источник.

Напомним, ранее Лайф опубликовал кадры из аэропорта Барнаула, где сел Boeing 767 авиакомпании Azur Air с горящим шасси. На борту кроме десяти членов экипажа находился 361 пассажир. Всех эвакуировали сразу после остановки самолёта.