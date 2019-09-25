Пассажирка Azur Air — об "огненной посадке" самолёта в Барнауле: Дети плакали

Сразу после приземления им приказали бежать в поле, а экстренные службы стали тушить огонь.

Пассажирка самолёта Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который сел в аэропорту Барнаула с горящим шасси, рассказала Лайфу о происшествии. По словам Марины, приземлиться авиалайнер смог со второго раза.

Во время первой попытки самолёт будто ударился о взлётно-посадочную полосу, а затем пошёл на второй круг. Вторая посадка прошла мягко, но сразу после приземления стюард заявил о немедленной эвакуации. Марина говорит, что пассажиры начали паниковать. После того как они покинули аварийный борт, им сказали идти в поле.

— Как только сели, самолёт начали тушить. Так как было уже темно, ничего не было видно, многие люди растерялись, дети плакали и кричали. Ещё при первой попытке посадки заметила, что самолёт как будто провалился, было что-то странное, — вспоминает Марина.

Сейчас пассажиры злополучного рейса ZF-2244 находятся в здании аэропорта. Авиакомпания предложила им прохладительные напитки.

Ранее Лайф публиковал видео первых секунд после аварийной посадки авиалайнера, где видно, как пассажиры в панике пытаются разыскать родных.