Гарри и Меган впервые показали сына на официальном мероприятии

Британский принц Гарри и герцогиня Меган привезли своего сына Арчи в ЮАР, где началось их турне по Южной Африке. Первым городком, куда они отправились, стала Ньянга, однако их успели запечатлеть в аэропорту Кейптауна, сообщает портал "Дни.ру"
Герцог и герцогиня встретились с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку. Принц Гарри с супругой впервые показали на официальном мероприятии своего малыша. Журналисты заметили, что Меган заметно нервничала и постоянно сжимала ручку сына.
До этого чета встретилась с женщинами — старейшинами местных племён, которые дали мальчику "местное имя" — Нцика, что в переводе с языка коса означает "стержень силы".
Как сообщал Лайф, единственный ребёнок четы появился на свет в мае этого года.
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