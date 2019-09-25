Гарри и Меган впервые показали сына на официальном мероприятии

Монаршая чета с малышом прилетела в Кейптаун на регулярном рейсе British Airways.

Британский принц Гарри и герцогиня Меган привезли своего сына Арчи в ЮАР, где началось их турне по Южной Африке. Первым городком, куда они отправились, стала Ньянга, однако их успели запечатлеть в аэропорту Кейптауна, сообщает портал "Дни.ру"

Герцог и герцогиня встретились с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку. Принц Гарри с супругой впервые показали на официальном мероприятии своего малыша. Журналисты заметили, что Меган заметно нервничала и постоянно сжимала ручку сына.

До этого чета встретилась с женщинами — старейшинами местных племён, которые дали мальчику "местное имя" — Нцика, что в переводе с языка коса означает "стержень силы".

Как сообщал Лайф, единственный ребёнок четы появился на свет в мае этого года.