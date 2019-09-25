Росстат зафиксировал недельное снижение цен на овощи и свинину

Кроме того, подешевели сахарный песок, макаронные изделия и вермишель, а также пшено.

Специалисты Росстата проанализировали цены на продукты с 17 по 23 сентября 2019 года и зафиксировали снижение стоимости ряда товаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Значительно подешевели овощи и фрукты — на 1,7%. Так, морковь и репчатый лук стоят на 3,7% меньше, картофель — на 2,9%, белокочанная капуста — на 2,7%, яблоки — на 2,5%. Цены снизились также на сахар-песок — на 0,9%, свинину — на 0,4%, пшено — на 0,3%, макаронные изделия и вермишель — на 0,2%.

Ранее Росстат назвал регионы, жители которых получают самую большую пенсию в стране.