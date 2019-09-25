Путин назвал одну из возможных причин снижения инфляции

По его мнению, Центральный банк "немножко подкрутил макроэкономические показатели".

На совещании с правительством президент России Владимир Путин отметил снижение уровня инфляции в стране, но добавил, что данный процесс можно отчасти объяснить "подкруткой" Центробанком макроэкономических показателей.

В частности, во время заседания глава Минэкономразвития Максим Орешкин представил в своём докладе данные, по которым инфляция в начале октября будет ниже четырёх процентов. А в первом квартале 2020-го ожидаемый показатель инфляции перейдёт черту в три процента.

— Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей, — подчеркнул Владимир Путин.

Максим Орешкин возразил главе государства, отметив, что ситуация "на самом деле не совсем такая".

— Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил, — добавил глава государства.

Напомним, ранее Лайф сообщал, Центробанк РФ снизил ключевую ставку до семи процентов годовых.