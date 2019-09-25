При "огненной посадке" самолёта в Барнауле пострадало 14 пассажиров

В результате "огненной посадки" Boeing 767 в Барнауле пострадало 14 человек, пять из которых были госпитализированы. Об этом сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.
По его словам, у пассажиров подозревают перелом голени. Девяти пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
Ранее Лайф опубликовал кадры из аэропорта Барнаула, где сел Boeing 767 авиакомпании Azur Air с горящим шасси. На борту кроме десяти членов экипажа находился 361 пассажир. В авиакомпании ранее заверили, что никто в результате ЧП не пострадал.
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