Муфтий Москвы призвал узаконить в России многожёнство

Легализация в России многожёнства решила бы ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин — на 10 миллионов. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
— Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают, — заявил он РИА "Новости".
Аляутдинов уверен, что легализация многожёнства стала бы гарантом соблюдения прав представительниц прекрасного пола. При этом каждый случай, по его мнению, должен рассматриваться отдельно. Изъявляя желание вступить в повторный брак, мужчина берёт на себя ответственность за супругу и должен доказать, что способен выполнить все необходимые для этого условия. А именно — обеспечить супруг финансово, уделять каждой равное количество свободного времени, а также воспитывать детей.
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