Меркель раскритиковала эмоциональное выступление юной шведки в ООН

Федеральный канцлер Германии побеседовала с активисткой лично на саммите ООН в Нью-Йорке.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг. Девочка выступила на саммите ООН по проблемам климата, однако, по мнению канцлера, активистка совсем забыла упомянуть технологии и инновации в сфере защиты климата, сообщает Deutsche Welle.

Меркель уточнила, что в списке современных технологий в первую очередь выделяет альтернативную энергетику. Вместе с этим канцлер заверила, что её тронуло выступление девочки.

— Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное, — заявила политик.

Комментарии Меркель зло встретили в немецкой партии "Зелёные". Представитель партии в бундестаге Лиза Бадум заявила, что как раз коалиция парламентариев, возглавляемая Меркель, губит экологические инновации в энергетике в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что, возможно, девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много для защиты окружающей среды.

Выступая перед политиками со всего мира, Грета заявила, что они украли её мечты и её детство.