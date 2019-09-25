СК показал видео с "боингом", севшим с горящим шасси

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР показало кадры из аэропорта Барнаула, где аварийно сел самолёт авиакомпании Azur Air.
На кадрах демонстрируется работа следователей около Boeing 767-300, у которого при приземлении произошло возгорание шины первой стойки шасси. Видно, что вокруг самолёта всё залито пеной.
Как сообщал Лайф, в результате "огненной посадки" Boeing 767 в Барнауле пострадало 14 человек, пять из которых были госпитализированы.
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