СК показал видео с "боингом", севшим с горящим шасси

На месте работает следственная группа. По факту нештатной ситуации организована доследственная проверка.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР показало кадры из аэропорта Барнаула, где аварийно сел самолёт авиакомпании Azur Air.

На кадрах демонстрируется работа следователей около Boeing 767-300, у которого при приземлении произошло возгорание шины первой стойки шасси. Видно, что вокруг самолёта всё залито пеной.

Как сообщал Лайф, в результате "огненной посадки" Boeing 767 в Барнауле пострадало 14 человек, пять из которых были госпитализированы.