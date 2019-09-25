Главой МВФ избрана представительница Болгарии

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Кристалина Георгиева. Фото © МВФ

Долгое время занимавшая этот пост Кристин Лагард захотела руководить Европейским центральным банком.

Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда сменит представительница Болгарии Кристалина Георгиева. За её кандидатуру (впрочем, единственную) проголосовал сегодня исполнительный совет МВФ.

Таким образом, теперь Георгиева будет занимать эту должность на протяжении пяти лет, вступит в неё 1 октября.

Лагард решила прекратить свои полномочия из-за выдвижения её на пост руководителя Европейского центрального банка.

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