Главой МВФ избрана представительница Болгарии

Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда сменит представительница Болгарии Кристалина Георгиева. За её кандидатуру (впрочем, единственную) проголосовал сегодня исполнительный совет МВФ.
The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1— IMF (@IMFNews) September 25, 2019
Таким образом, теперь Георгиева будет занимать эту должность на протяжении пяти лет, вступит в неё 1 октября.
Лагард решила прекратить свои полномочия из-за выдвижения её на пост руководителя Европейского центрального банка.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram