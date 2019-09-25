Синоптики предупредили россиян о температурных аномалиях с октября по март

С октября по март, в отопительный период, по всей России будут наблюдаться погодные аномалии. О грядущих температурных колебаниях сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— На Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус, — рассказал он ТАСС.
Вильфанд пообещал, что Гидрометцентр выпустит подробный прогноз погоды на октябрь-март 30 сентября.
Ранее синоптик перечислил регионы России, где ожидается тёплый октябрь.
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