Под Челябинском из-за тракториста с боеприпасом оцепили целый посёлок

Он обнаружил этот снаряд во время строительных работ, вырыл его из земли и повёз военным.

Въезд в челябинский посёлок Шагол перекрыли из-за обнаружения снаряда. Местные жители некоторое время из-за этого не могли вернуться домой. Об этом сообщается в паблике "Типичный Челябинск".

Как оказалось, во время строительных работ в Новоказанцево тракторист обнаружил в земле боеприпас. Он решил, что самостоятельно отвезёт его военным. Когда те об этом узнали, для обеспечения безопасности местных жителей ввели оцепление до тех пор, пока специалисты не изучат снаряд.

А ранее сообщалось, что в Крыму бомба провисела на дереве со времён Великой Отечественной войны.