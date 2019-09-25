Минюст США признал, что Трамп не нарушил закон в беседе с Зеленским

Хотя лидер Штатов действительно обсуждал вопрос о Байдене, нарушений в этом не нашли.

Министерство юстиции США изучило полную стенограмму июльской беседы президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и не нашло в ней нарушений закона со стороны первого.

В заявлении ведомства говорится о выводах, "что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний", что "никакие другие действия не требуются". С заключением согласились все уполномоченные отделы, "и министерство закрыло дело".

Напомним, обнародованный сегодня документ представляет собой пять страниц текста с пометкой "Рассекречено". И, согласно ему, Трамп действительно просил коллегу заняться делом Джо Байдена на Украине. Он получил соответствующее обещание лидера Незалежной.

Как ранее сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа.