По громкому делу уральского священника признаны потерпевшими семеро детей

Адвокат заявил, что содержание в СИЗО Николая Стремского может нанести непоправимый ущерб православному миру.

На суде в Оренбурге объявили, что в деле Саракташсого священника Николая Стремского пострадавшими являются 7 несовершеннолетних и малолетних лиц. Все они находились у него под опекой, сообщает Ural56.ru

Всего под опекой священнослужителя, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, находится 70 приёмных детей.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на "золотом" Mercedes, его дочь и зятя Оренбургский суд отправил в СИЗО до 12 ноября. Их обвиняют по нескольким эпизодам, среди которых: пункт "б" часть 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"), часть 3 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц"), статья 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Адвокаты священнослужителя настаивали, что священнику невозможно обойтись без нательного креста, ношение которого запрещено в СИЗО.