Зеленский увидел "великого учителя" в Трампе

Украинский президент считает, что опыт его американского коллеги поможет сформировать новый тип власти в Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лидера США Дональда Трампа великим учителем во время телефонного разговора, который состоялся в июле.

В ходе беседы Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, заявив, что это было фантастическим достижением.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил коллегу и отметил, что его победа связана с большой и усердной работой. Зеленский добавил, что имеет все возможности учиться у Трампа и уже использовал его знания и приёмы, чтобы добиться успеха.

Зеленский также рассказал, что собирается формировать новый тип власти на Украине.

— Вы великий учитель для нас в этом, — сказал он Трампу.

Напомним, сегодня Белый дом обнародовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В беседе американский президент попросил своего коллегу заняться делом Джо Байдена на Украине в обмен на помощь стране и получил соответствующее обещание от лидера Незалежной. В связи с этим Конгресс США инициировал процедуру импичмента Трампа.