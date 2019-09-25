Трамп о возможной встрече Путина и Зеленского: Это было бы огромным достижением

Американский лидер Дональд Трамп надеется, что президент РФ Владимир Путин и их украинский коллега Владимир Зеленский смогут встретиться и обсудить проблемы двух стран.

— Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением, — заявил Трамп на двусторонней встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп и Зеленский также поговорили о выборах в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. В частности, украинский лидер заявил, что не хочет вмешиваться в предвыборный процесс.