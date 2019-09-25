Количество пострадавших при "огненной посадке" лайнера в Барнауле возросло до 49

Количество пострадавших при "огненной посадке" Boeing 767 в Барнауле возросло до 49 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

— За медицинской помощью обратилось 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно, — сообщили агентству.

Меж тем уточняется, что в больнице только одна пассажирка, у которой подозревают ушиб внутренних органов.

Ранее Лайф опубликовал кадры из аэропорта Барнаула, где сел Boeing 767 авиакомпании Azur Air с горящим шасси. На борту кроме десяти членов экипажа находился 361 пассажир.