Соловьёв призвал к санкциям против Украины после выступления Зеленского в ООН

Если бы Россия действительно вела боевые действия, то Киев ввёл бы военное положение, считает российский журналист.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины в ответ на обвинения со стороны президента Владимира Зеленского в адрес РФ на полях Генассамблеи ООН.

— Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести, — написал журналист в телеграм-канале.

Соловьёв также назвал нынешнего главу Украины Порошенко 2.0.

Кроме того, телеведущий отметил, что если бы Россия на самом деле вела боевые действия против Украины, то Киев был бы обязан ввести военное положение и объявить войну РФ. Если Зеленский этого не делает, то он просто лжёт с трибуны Генеральной Ассамблеи, говоря о войне, полагает Соловьёв.

На выступлении в ООН Владимир Зеленский воспользовался методами своего предшественника, Петра Порошенко, и принёс на трибуну пулю, которой якобы был убит украинский военный в Донбассе. Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину.