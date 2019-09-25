Лавров рассказал, как можно ответить США из-за невыдачи виз делегации из России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Штатов и невыдача виз российской делегации заставляют задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Об этом министр сказал во время выступления на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

— Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям, — отметил глава МИД.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал ещё об одной российской делегации, которой Штаты не выдали визы. Речь идёт об участниках конференции Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).