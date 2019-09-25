Стал известен проект бюджета РФ на ближайшие три года

Незначительное сокращение доходов вызвано заложенным постепенным снижением цен на нефть.

В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, а в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

Предполагается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, затем 21,2 трлн рублей в 2021-м и 22 трлн рублей — в 2022 году. При этом расходы составят около 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соответственно.

По информации Минфина РФ, профицит федерального бюджета в следующем году составит 0,8% ВВП, затем 0,5% ВВП в 2021 году и в 2022-м — 0,2% ВВП.

Незначительное сокращение доходов объяснили заложенным постепенным снижением цен на нефть. Кроме того, на этот процесс оказывает влияние рост объёма налоговых льгот для нефтегазового сектора.

В Минфине также рассказали, что в следующем году 75% дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование, а также расходы на здравоохранение, которые вырастут более чем на 50% в 2020 году. На 33% увеличатся расходы на науку, на охрану окружающей среды — на 60%

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в следующем году самой большой расходной статьёй станет социальная сфера. В 2020 году планируется в два раза увеличить расходы в сфере здравоохранения и на 20% повысить ассигнование на демографию и образование.