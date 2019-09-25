Трамп назвал фантастической свою встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп оценил свою беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским как фантастическую. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— Мы только что встречались с президентом Украины. Это была фантастическая встреча, — заявил Трамп.

При этом о деталях беседы он не стал распространяться.

В начале встречи Трамп заявил, что видит прогресс в отношениях Москвы и Киева, и призвал Зеленского продолжать в том же духе. Он также надеется, что президент РФ Владимир Путин и лидер Украины смогут встретиться и обсудить проблемы двух стран.