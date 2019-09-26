Звезде Playboy предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии

Правда, девушка отметила, что не всё так однозначно с поступившим предложением о работе.

Модели Playboy из Ростова-на-Дону Марии Лиман предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии. Об этом она сообщила в своём инстаграме, где у неё полмиллиона подписчиков.

— Не так давно я получила приглашение возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова, — написала девушка в "Инстаграме".

Единственное но, о котором она сразу оговорилась, что недавно переехала в Лондон, где у неё учёба. По словам модели, если новая работа не будет удачно совмещаться с учёбой, то ей придётся выбирать между двумя городами.

Как передают региональные СМИ, представители партии ЛДПР подтвердили, что действительно отправляли подобное предложение, поскольку видят в Марии не только звезду эротических фотосессий, но и профессионала, умеющего вести свои соцсети.