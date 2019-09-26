Россиянка получила 200 часов работ за избиение ребёнка молотком для мяса

В Ленинградской области жительницу посёлка Мга приговорили к 200 часам обязательных работ за избиение ребёнка молотком для отбивания мяса, сообщает областной СК РФ.
— Мировым судьёй женщина признана виновной в совершении инкриминируемого деяния, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, — сказано в сообщении ведомства.
Женщина признала свою вину.
Как уже сообщал Лайф, 22 июля 57-летняя женщина избила молотком для отбивания мяса трёхлетнюю дочь своей знакомой. Девочку со множеством ран и ссадин нашли местные жители на лестничной площадке в подъезде. В отношении матери ребёнка составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.
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