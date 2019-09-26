Насильника девушек в Калужской области нашли спустя 15 лет

ДНК-экспертиза установила совпадение биоматериалов с вещей жертв с генотипом заключённого.

В Калужской области спустя 15 лет полиция установила личность насильника, который напал на двух девушек. О раскрытии дела сообщает ГУ МВД России по региону.

В июне и ноябре 2004 года в отделы полиции поступило два сообщения об изнасилованиях девушек. Правоохранители провели все необходимые мероприятия, однако из-за нехватки доказательств установить личность преступника не удалось.

Через 15 лет благодаря новым разработкам в сфере ДНК-экспертизы удалось провести исследование вещей потерпевших, которые были изъяты в 2004 году.

Результаты показали практически полное совпадение биологических следов с генотипом 32-летнего мужчины, который отбывает наказание за аналогичное преступление, совершённое им позднее.

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