Захарова назвала выступление Зеленского на ГА ООН пропагандистской мишурой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН признаки пропагандистской мишуры. Об этом она сказала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Дипломат уверена, что Зеленского с его речью на ГА ООН просто сильно подставили.

— И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... Конечно, и о себе надо говорить, о своих странах или об объединении стран, но (не) приезжать с вот этой пропагандистской мишурой и, мало того, фокусировать, отвлекая внимание от главного, а это было сделано, — отметила Захарова.

На выступлении в ООН Владимир Зеленский воспользовался методами своего предшественника, Петра Порошенко, и принёс на трибуну пулю, которой якобы был убит украинский военный в Донбассе. Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину.