Из машины под Саратовом выпал чемодан с орденами Третьего рейха и пистолетом

Экспертиза уже подтвердила подлинность некоторых артефактов, часть из которых также принадлежит к периоду гражданской войны.

Местный житель Балашова Саратовской области обнаружил чемодан, набитый старинными предметами, в том числе орденами Третьего рейха. Об этом сообщает КП.

Как удалось выяснить журналистам, картина разворачивалась следующим образом: один из водителей увидел, как из автомобиля на ходу выпал чемодан из незакрытого багажника. Он его подобрал, но догнать авто не смог, потому отнёс находку к ближайшему дому.

Мужчина попросил кого-то из очевидцев присмотреть за чемоданом, а сам отправился в полицию, чтобы там ему помогли найти владельца находки. И стражам порядка быстро удалось установить владелицу исторических предметов.

Ею оказалась 50-летняя местная жительница, которая рассказала полицейским, что медали, пистолет Люгера 1902 года и холодное оружие принадлежат её ушедшему в мир иной мужу-коллекционеру.

Помимо медалей рейха внутри также было множество артефактов гражданской и Великой Отечественной войны, ордена Славы, Красной Звезды, Октябрьской революции, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Всего 118 предметов, о происхождении которых владелица затрудняется ответить.

Поскольку многие награды имеют собственные номерные знаки, экспертиза уже подтвердила подлинность некоторых из них благодаря привлечению историков. Найденные клинки проходят экспертизу у криминалистов, после чего будет принято решение о возврате их владельцам.