Лавров напомнил о "прозорливой" идее Сталина о "переезде" ООН в Сочи

На фоне событий, когда представителям России ограничивали въезд в США для участия в международных мероприятиях, в частности в Генеральной Ассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о предложении Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру этой организации в Сочи.

— Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо, — сказал Лавров в интервью "Коммерсанту".

Он отметил, что сейчас, с оглядкой на опыт проведения в городе Олимпийских игр и прочих крупных мероприятий, можно сказать, что Сочи точно бы справился с этим без каких-либо шероховатостей.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал "тайное предложение" экс-президента Украины Петра Порошенко по Донбассу.