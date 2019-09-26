Рогозину отказали в выдаче американской визы

Главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину не дали американскую визу. Он равнодушно встретил эту новость, однако пояснил, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.

— Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка, — приводит слова Рогозина ТАСС.

Он также напомнил, что с 2014 года находится под санкциями, что не мешает ему руководить "Роскосмосом" и общаться с американскими коллегами.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал ещё об одной российской делегации, которой Штаты не выдали визы. Речь идёт об участниках конференции Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).