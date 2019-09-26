Мама с бабушкой пойдут под суд за истязание двойняшек

На телах детей были найдены многочисленные следы побоев, ссадины и кровоподтёки.

В городе Вязники Владимирской области мама и бабушка подозреваются в истязании малолетних двойняшек, возбуждённые против них уголовные дела направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

— [Мать] по месту своего проживания в городе Вязники на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери. Причиной служили незначительные поводы и бытовые провинности шестилетней девочки, — говорится в сообщении.

Против местной жительницы П. (имя не раскрывается) 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Истязание", ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Аналогичное уголовное дело, но с большим количеством пунктов обвинения открыто и в отношении бабушки, которая проживала с дочерью и тремя внуками, и регулярно избивала двоих из малышей.

Факты ненадлежащего обращения с детьми были обнаружены, когда избитые в очередной раз бабушкой и мамой малыши убежали из дома и пришли к отцу, который с ними не жил.

На ногах, руках и спине сбежавших детей были обнаружены телесные повреждения: кровоподтёки, ссадины.

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