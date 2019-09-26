На МКС отказала российская система кондиционирования, сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами космонавт Александр Скворцов.
— Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха. — Прим. ред.), — заявил Скворцов.
Сейчас на МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Около часа назад к ним присоединилась ещё одна экспедиция, в составе которой россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
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