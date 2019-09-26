Пропавшую год назад пенсионерку из Йошкар-Олы нашли закопанной на дачном участке

Убийца женщины узнал, что она сдаёт квартиру и имеет на счетах немалые накопления.

В Йошкар-Оле нашли закопанное на дачном участке тело женщины, пропавшей год назад. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Марий Эл.

В 2018 году 51-летний мужчина узнал, что 63-летняя пенсионерка сдаёт квартиру и может иметь немалые накопления.

Притворившись арендатором, мужчина назначил женщине встречу. Когда она села в машину, злоумышленник набросился на пенсионерку, начал избивать и душить ремнём от брюк. В момент убийства в автомобиле находился ещё один человек, который помог вывезти тело жертвы за город и закопать на дачном участке.

По информации следователей, мужчина ранее был судим за убийство женщины. Сейчас он арестован, уголовное дело передано в суд.

Недавно не менее жестокое убийство произошло в Благовещенске. Мужчина убил своего собутыльника и закопал его тело в огороде.