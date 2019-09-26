Гендиректор "Факела" объяснил, почему пожарные облили болельщиков водой

Асхабадзе пояснил, что таким образом решили потушить загоревшиеся от файеров кресла.

На матче "Факела" и "Арсенала" пожарные не собирались обливать болельщиков, а лишь хотели потушить горящие от файеров сиденья, объяснил генеральный директор воронежского ФК Роман Асхабадзе в интервью изданию "Чемпионат".

— Никакого обливания фанатов ледяной водой после игры не было. Были горящие сиденья, кресла горели достаточно сильно, — сказал Асхабадзе.

По его словам, некоторые болельщики приняли небольшую струю за фонтан и решили поиграться с водой.

— Получилось как развлечение: они подбежали и начали брызгаться водой. Ничего криминального не было даже близко, — добавил он.

Асхабадзе добавил, что пожарные включили воду лишь для того, чтобы локализовать пожар. Основная часть болельщиков к тому времени уже покинула стадион.

Объясняя, почему футбольные фанаты решили в +6 градусов поиграть с водой, Асхабадзе предположил, что, "наверное, они были разгорячённые".

На матче воронежского "Факела" и тульского "Арсенала" в 1/16 финала Кубка России пожарные облили болельщиков водой во время розыгрыша футболок.