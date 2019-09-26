Трамп предложил раскрыть ещё один разговор с Зеленским: Он был прекрасен

Президент США Дональд Трамп на фоне скандала из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил опубликовать стенограмму ещё одной беседы с главой Незалежной, самой первой. Этот разговор состоялся в апреле после президентских выборов на Украине, отмечает The Washington Post.

— Я думаю, что вам следует попросить [опубликовать] первый разговор, — заявил Трамп. — Он был прекрасен.

Ранее Белый дом, как и обещал президент США Дональд Трамп, обнародовал полную стенограмму его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Так в администрации лидера Штатов решили ответить на инициирование процедуры импичмента Трампа.