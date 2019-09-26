Замглавы МИД Польши оговорился и сделал заявление от имени США в Совбезе ООН

Замглавы польского МИД Марчин Пшидач оговорился и сделал заявление от имени США, а не от своей страны на заседании Совбеза ООН. Об этом инциденте рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в "Твиттере".
— Классическая оговорка по Фрейду, — отметил Полянский.
Завершая своё выступление, Пшидач заявил, что США не будут сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере борьбы с терроризмом.
Полянский в свою очередь задался вопросом, не пора ли Польше "начать проводить собственную внешнюю политику", а не реализовывать американскую.
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