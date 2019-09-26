Замглавы МИД Польши оговорился и сделал заявление от имени США в Совбезе ООН

Первый заместитель постпреда РФ при ООН поинтересовался, не пора ли Варшаве начать проводить собственную внешнюю политику.

Замглавы польского МИД Марчин Пшидач оговорился и сделал заявление от имени США, а не от своей страны на заседании Совбеза ООН. Об этом инциденте рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в "Твиттере".

— Классическая оговорка по Фрейду, — отметил Полянский.

Завершая своё выступление, Пшидач заявил, что США не будут сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере борьбы с терроризмом.

Полянский в свою очередь задался вопросом, не пора ли Польше "начать проводить собственную внешнюю политику", а не реализовывать американскую.