Звезда НХЛ Мэттьюс снял штаны перед ветераном войны и теперь ему грозит тюрьма

Хоккеист или отделается штрафом в размере 2,5 тысячи долларов или отсидит полгода в тюрьме.

Хоккеист Остон Мэттьюс, выступающий на позиции главного нападающего в канадском клубе НХЛ "Торонто", обвиняется в хулиганстве после того, как снял штаны перед охранником жилого комплекса. Об этом сообщает USA Today.

Как выяснили журналисты, в мае текущего года Мэттьюс вместе с друзьями прогуливался ночью по своему родному городу Скотсдейл (штат Аризона, США) и заметил охранницу, которая сидела в машине и заполняла какие-то документы неподалёку от жилого комплекса, в котором расположился спортсмен.

Молодые люди решили подбодрить скучающую в два часа ночи на рабочем посту женщину и начали ломиться к ней в автомобиль. По некоторым данным, женщина успела заблокировать двери, когда парням стало ясно, что машина закрыта, они решили подойди к делу иначе и стали раскачивать автомобиль.

Ни та ни другая затея не нашли понимания у сидевшей в салоне охранницы. Она сообщила хулиганам, что находится на посту и является ветераном боевых действий с посттравматическим расстройством. После этого один из друзей хоккеиста даже попытался сгладить ситуацию, решив успокоить сотрудницу охраны.

Но тут за дело снова взялся сам спортсмен, который привлёк к себе её внимание, повернулся задом и демонстративно спустил штаны, схватив себя за ягодицы. Что именно кричал звезда НХЛ в этот момент, доподлинно не известно, но после случившегося женщина обратилась в полицию.

Auston Matthews addressed the media about his disorderly conduct charges. He took no questions, only made a statement. pic.twitter.com/wfvSrSt6qV — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) 25 сентября 2019 г.

Когда история получила огласку, Мэттьюс вёл себя уже более сдержанно, он выступил с заявлением, что сожалеет о "любых действиях, которые причинили беспокойство" охраннице или сказались на его команде.

При этом в самом клубе узнали о расследовании только в этот вторник. Добавим, хоккеисту грозит или полгода тюрьмы, или штраф в размере 2,5 тысячи долларов.