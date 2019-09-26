Зеленский рассказал, о чём говорил с Лавровым в Нью-Йорке

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Фото © Facebook.com / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, министр иностранных дел подошёл к нему, когда стояли в очереди. Слова Зеленского приводит газета "Украинская правда".

Украинский лидер отмечает, что Лавров подошёл к нему с предложением познакомиться, а заодно выразил надежду на прекращение конфликта в Донбассе.

Зеленский в свою очередь добавил, что тоже хочет остановить кровопролитие в своей стране.

О "кратком" разговоре министра иностранных дел и украинского президента стало известно 25 сентября.

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