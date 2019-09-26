ФК "Енисей" извинился перед фанатом за то, что лишил его ночи любви

Красноярский "Енисей" извинился перед фанатом, который получил бы ночь любви с девушкой в случае победы в матче против петербургского "Зенита". Соответствующая запись появилась в "Твиттере" футбольного клуба.
Парень, мы старались... 😞 pic.twitter.com/YbyaeCOlJb— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 25, 2019
— Парень, мы старались... — написали представители клуба.
Футбольный клуб сопроводил текст скриншотом переписки молодого человека с девушкой в социальной сети. Она написала, что переспит с парнем в случае победы "Енисея".
Матч "Енисей" — "Зенит" 1/16 финала Кубка России завершился со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.
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