ФК "Енисей" извинился перед фанатом за то, что лишил его ночи любви

В социальной сети девушка пообещала заняться любовью с молодым человеком, если красноярская команда победит "Зенит" в Кубке России.

Красноярский "Енисей" извинился перед фанатом, который получил бы ночь любви с девушкой в случае победы в матче против петербургского "Зенита". Соответствующая запись появилась в "Твиттере" футбольного клуба.

— Парень, мы старались... — написали представители клуба.

Футбольный клуб сопроводил текст скриншотом переписки молодого человека с девушкой в социальной сети. Она написала, что переспит с парнем в случае победы "Енисея".

Матч "Енисей" — "Зенит" 1/16 финала Кубка России завершился со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.