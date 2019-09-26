В Москве горит хостел "Пётр I", есть пострадавшие

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На северо-востоке Москвы загорелся хостел "Пётр Первый", сообщает Mash.

В здании находится около 340 человек, трое из них пострадали. Сейчас спасатели пытаются эвакуировать людей.

<p>Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank">Mash</a></p>

Подробности происшествия уточняются. Данных о состоянии людей пока нет.

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