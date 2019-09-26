Поветкин назвал Фьюри грязным боксёром

Российский спортсмен заявил, что не мог использовать такие же нечестные приёмы, как его соперник.

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о бое с британцем Хьюи Фьюри за титул чемпиона по версии WBA International в тяжёлом весе.

Боец назвал своего оппонента грязным боксёром. Во время поединка британец вёл себя агрессивно, задевал Поветкина локтями, использовал сомнительные приёмы.

— Мне говорили: ударь его в ответ так же, но я отвечал, что просто не могу этого сделать. Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься, — заявил Поветкин в интервью "Известиям".

Российский боксёр также рассказал, что после боя с британцем продолжает тренироваться и ждёт очередного поединка. Однако своего следующего соперника Поветкин не назвал.

Как уже сообщал Лайф, 1 сентября после почти годового перерыва Поветкин победил британского боксёра Хьюи Фьюри в 12-м раунде боя.