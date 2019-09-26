Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.
— Евросоюз — ненадёжный партнёр, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, все старания России "наладить равноправный диалог", отказаться от логики "свой — чужой" не дали результата.
Министр заявил, что Евросоюз "исповедовал эту логику" ещё до начала кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
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