Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России

По словам главы МИД, попытки Москвы наладить равноправный диалог с Европой оказались безрезультатными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.

— Евросоюз — ненадёжный партнёр, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, все старания России "наладить равноправный диалог", отказаться от логики "свой — чужой" не дали результата.

Министр заявил, что Евросоюз "исповедовал эту логику" ещё до начала кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.