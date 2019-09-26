Очевидец рассказал Лайфу о пожаре в хостеле на территории Измайловского кремля

Автор ролика радостно рассказывает, как все спаслись, а на месте инцидента работают пожарные.

Очевидец пожара в хостеле "Пётр Первый", который расположен на территории Измайловского кремля, рассказал Лайфу о происшествии, сняв заодно всё на видео. Мужчина радостно делится своими впечатлениями, поясняя, что "пожар был настоящий, а не искусственный".

На кадрах видно эвакуированных из здания людей. Автор записи рассказал, что сейчас на месте происшествия работают пожарные.

— Вот мы все стоим, там пожарные работают. Все живы, всё хорошо, — сказал он.

На территории Измайловского кремля в Москве произошёл пожар в хостеле "Пётр Первый". По информации СМИ, в здании находилось около 340 человек, трое из них пострадали. Лайф опубликовал видео с места происшествия.