Китайский чиновник прятал в подвале 13 тонн золота — видео

Полицейские из КНР обнаружили в ходе обыска у бывшего мэра города Ганьчжоу 57-летнего Чжан Ци большое количество наличных денег, а также 13,5 тонны золота в виде слитков, которые лежали в потайном подвале его дома. Об этом сообщают местные СМИ.

Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней.

Вишенкой на торте для сотрудников китайского Комитета по борьбе с коррупцией стала роскошная недвижимость общей площадью несколько тысяч квадратных метров, которую бывший сити-менеджер каким-то образом умудрялся скрывать долгое время.