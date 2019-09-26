Китайский чиновник прятал в подвале 13 тонн золота — видео

某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) 24 сентября 2019 г.
Полицейские из КНР обнаружили в ходе обыска у бывшего мэра города Ганьчжоу 57-летнего Чжан Ци большое количество наличных денег, а также 13,5 тонны золота в виде слитков, которые лежали в потайном подвале его дома. Об этом сообщают местные СМИ.
Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней.
Вишенкой на торте для сотрудников китайского Комитета по борьбе с коррупцией стала роскошная недвижимость общей площадью несколько тысяч квадратных метров, которую бывший сити-менеджер каким-то образом умудрялся скрывать долгое время.
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