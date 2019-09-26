На затонувшем судне в Финском заливе нашли книгу XVII века

Сейчас фолиант находится в специальном боксе с водой, после реставрации его могут передать в один из российских музеев.

Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) обнаружили книгу возрастом около 300 лет на дне Финского залива, сообщают " Известия ".

Полностью сохранившуюся книгу нашли на борту затонувшего немецкого судна XVII — начала XVIII века "Архангел Рафаил", которое перевозило контрабанду. Корабль затонул в заливе в 1724 году.

Книга является лютеранской псалтырью 1692 года. Сейчас находка хранится в специальном боксе с морской водой. После реставрации фолиант могут передать в один из российских музеев.

По словам руководителя водолазных спусков на "Архангеле Рафаиле" Игоря Галайды, он увидел книгу под одной из бочек, перепутав её с деревянной шкатулкой.