Россияне стали реже делать домашние заготовки на зиму

Треть россиян делает домашние заготовки на зиму, однако эта доля за последние годы уменьшилась. Об этом свидетельствует исследование холдинга "Ромир", данные которого приводит РИА "Новости".

— Полученные результаты показали, что постепенно россияне перестают делать домашние заготовки на зиму и уменьшают их объёмы в общей продуктовой корзине, — указывает холдинг.

Загородные дачи или приусадебные участки есть у 43% респондентов, причём 89% из них имеют собственный огород, а 86% делают заготовки из овощей и фруктов со своего участка. В пересчёте на население получается, что лишь треть россиян (33%) делает домашние заготовки.

Такой показатель оказался самым низким за всю историю наблюдения. Четыре года назад 47% делали домашние заготовки, а в 2011 году — половина респондентов (50%). При этом у 15% опрошенных зимние заготовки составляют половину и более от общей продуктовой корзины.

Эксперты полагают, что такие данные обусловлены развитием современной торговли, которая позволяет в какой-то степени снимать поведенческую тревожность.