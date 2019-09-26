В ЕС ответили на упрёки Трампа в недостаточном финансировании Украины

Ранее американский лидер заявил, что заморозил выделение 400 миллионов долларов для Киева, пока Европа не внесёт свой вклад.

Финансовая помощь Украине со стороны ЕС не была такой незначительной, как её преподносит президент США Дональд Трамп, а, наоборот, носила беспрецедентный по объёмам инвестиций характер. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич.

— ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал более 15 миллиардов евро в качестве субсидий и займов для поддержания реформ на Украине, оговаривая чёткие условия для дальнейшего прогресса, — приводит её слова Politico.

По словам представителя, Евросоюз определил "собственный уровень финансовой поддержки" для Украины, оставаясь в тесном сотрудничестве со своими союзниками, включая США.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что останавливает финансовую помощь Украине до тех пор, пока европейские страны не начнут вносить свой вклад.