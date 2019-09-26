Россия запустит на орбиту двух "Танюш" в конце 2019 года

Два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, сообщает РИА "Новости".
— В четвёртом полугодии 2019 года предполагается запуск МКА "Танюша-5, -6" с позывными сигналами (RS10S, RS11S), — отмечает агентство.
Спутники будут вести наблюдение за поверхностью Земли и строить карты глубины.
"Танюши" построены Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ). Первые два спутника отправили на орбиту российские космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский при выходе в открытый космос в августе 2017 года. Ещё две "Танюши" отправили Сергей Прокопьев и Олег Артемьев в августе 2018 года во время своей внекорабельной деятельности.
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