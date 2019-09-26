Число пострадавших при "огненной посадке" самолёта в Барнауле достигло 56

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Медпомощь после "огненной посадки" "боинга" в Барнауле потребовалась 56 пассажирам. О возросшем количестве пострадавших сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, — сообщили агентству.

При этом госпитализирована только одна пассажирка. Остальным оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.

<p>Фото © L!FE</p>

Ранее говорилось о 49 пострадавших.

Как уже сообщал Лайф, 25 сентября Boeing 767 авиакомпании Azur Air сел в аэропорту Барнаула с горящим шасси.

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