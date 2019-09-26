Москвичам пообещали до 12 градусов тепла в четверг

В четверг, 26 сентября, в Москве ожидаются переменная облачность и +12 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днём температура поднимется до +10...+12 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Осадков в столице не ожидается.

Скорость ветра составит 3–8 м/с, а атмосферное давление — около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет составлять +7...+12 градусов тепла, а в ночь на пятницу может опуститься до –2 градусов.

Ранее синоптики предупредили о погодных аномалиях в России с октября по март.