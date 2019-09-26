В школах под Новосибирском запретили "звонки для учителя"

Также в двух учебных заведениях предусматривалось наказание за "рецидив", хотя в законодательстве об образовании такой термин даже не предусмотрен.

По результатам проверки сразу в девяти школах Маслянинского района Новосибирской области региональная прокуратура опротестовала локальные нормативные акты, в которых, вопреки российским законам, говорилось, что школьный звонок звучит для учителя и дети покидают класс только с его разрешения.

— Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, — говорится в сообщении Прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, в двух учебных заведениях правовые акты содержали нормы о "рецидиве" при совершении дисциплинарного проступка, согласно которым наказание за него ужесточается, при этом само законодательство об образовании не содержит подобного понятия, из-за чего и не может применяться.